Iran la guerra si estende | Trump non esclude truppe di terra e annuncia presto grande ondata

La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica mentre le operazioni militari si espandono nel paese mediorientale. Dopo l’attacco avviato sabato da forze statunitensi e israeliane, le autorità americane annunciano una possibile grande ondata di azioni militari e non escludono l’impiego di truppe di terra. La situazione rimane in rapido sviluppo, con alcune fonti che parlano di un’escalation imminente.

La guerra si allarga. Dopo la campagna avviata sabato da Stati Uniti e Israele in Iran, in cui è stato ucciso anche l’ayatollah Ali Khamenei, Teheran e i suoi alleati hanno reagito contro Israele e contro obiettivi anche nei vicini Stati del Golfo, luoghi cruciali per la produzione energetica mondiale. Un nuovo fronte si è aperto in Libano: Hezbollah ha annunciato di avere lanciato missili su Israele lunedì mattina in risposta all’uccisione della Guida suprema e lo Stato ebraico ha reagito con attacchi sul Libano il cui bilancio è di decine di morti e feriti. E un drone ha colpito anche una base britannica a Cipro, quindi in territorio dell’Ue, causando danni limitati, poche ore dopo che Keir Starmer aveva annunciato l’ok agli Usa per l’uso delle basi britanniche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

