Fabrizio Corona annuncia di voler entrare in politica. Lo ha detto durante una serata tra le Marche, spiegando di voler portare un cambiamento, anche lontano dalle luci dei riflettori. Corona ha confermato che il suo nuovo percorso mira a rinnovare l’immagine della politica italiana, ma senza entrare troppo nel dettaglio. Si tratta di un passo deciso, che potrebbe sorprendere molti.

Fabrizio Corona ha annunciato in modo ufficiale il suo imminente ingresso nel mondo della politica durante una serata trascorsa tra le Marche. L’ex paparazzo, oggi noto per il suo format televisivo in streaming “Falsissimo”, ha dichiarato di voler fondare un movimento politico e candidarsi alle elezioni del 2027. L’annuncio è avvenuto sabato 31 gennaio, durante una cena al ristorante Harena di San Benedetto del Tronto, in compagnia dell’avvocato Gabriele Cofanelli, con cui ha collaborato in diverse vicende legali. Il tono era deciso, quasi provocatorio: “Sto pensando seriamente di fondare un movimento politico e di candidarmi alle elezioni del 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fabrizio Corona annuncia un nuovo percorso politico: "Voglio portare cambiamento in riva al mare

Mediaset ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona riguardo a Falsissimo, sottolineando la gravità delle presunte falsità e annunciando azioni legali.

Fabrizio Corona: Alfonso Signorini accusa Medugno "persona particolare" e scatta l'affondo

