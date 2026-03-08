Trovato morto in casa Shock nella villa del famoso italiano Carabinieri sul posto

Nella villa di un noto imprenditore torinese, il corpo di un uomo è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le verifiche del caso. La residenza si trova sulla collina torinese e al momento non sono stati resi noti altri dettagli sull’accaduto. La scoperta ha suscitato grande attenzione nella zona.

Un velo di mistero e profonda tristezza avvolge la collina torinese, dove nel pomeriggio di ieri è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno della residenza di Marco Lavazza, vicepresidente dell'omonima azienda. La vittima, identificata come Ronald Adarlo, prestava servizio presso la villa della famiglia in qualità di giardiniere e custode da molti anni, figurando come un collaboratore di estrema fiducia. L'allarme è scattato intorno alle 17.30, momento in cui è stato scoperto il cadavere; nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero, giunti sul posto con un'ambulanza, per l'uomo non c'era purtroppo più nulla da fare.