Uomo trovato morto nel bosco a Montano Lucino | sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina nel bosco vicino a Montano Lucino, a causa di un incidente ancora da chiarire. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno isolato l’area e avviato le prime indagini. La scoperta è avvenuta nelle vicinanze di via Trivino, dove il corpo giaceva tra gli alberi. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo.

Il ritrovamento in una zona boschiva vicino a via Trivino. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118 Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato questa mattina, martedì 24 febbraio, a Montano Lucino in una zona boschiva non lontano da via Trivino. Sul posto, come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, i carabinieri della compagnia di Cantù e i sanitari del 118. Si attendono aggiornamenti. Solo pochi giorni fa la stessa area era stata interessata da ricerche molto estese per la scomparsa di un uomo di 54 anni residente in zona.