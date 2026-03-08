Trovato il corpo di una donna assassinata a coltellate a Genova nel quartiere di Molassana

Nel pomeriggio di domenica 8 marzo, una donna è stata trovata senza vita in via San Felice, nel quartiere di Molassana a Genova. La vittima, uccisa con ferite da arma da taglio, è stata scoperta da passanti che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze di polizia per i rilievi del caso.

Nel pomeriggio di domenica 8 marzo una donna è stata trovata morta a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. La donna sarebbe stata trovata trafitta da alcune coltellate. Sul posto la polizia di Stato. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. I b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi rinunci a curarsi? La rabbia popolare aumenterà Dietro il Comala una storia importante. Ora sul futuro dello spazio torinese volano accuse a Comune e Pd Il Papa all’Angelus: “Dall’Iran e dal Medio Oriente notizie che destano profonda costernazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovato il corpo di una donna assassinata a coltellate a Genova nel quartiere di Molassana Omicidio a Genova, donna uccisa a coltellate: trovata morta nel quartiere di MolassanaUna donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna: il corpo del 34enne trovato nel parcheggio dipendentiÈ stato trovato morto nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, poco prima delle 19 di lunedì. Approfondimenti e contenuti su Trovato il corpo di una donna.... Temi più discussi: Trovato un corpo nell'Aniene: escluso si tratti di Alessandro Giannetti. Le ricerche continuano; Roma, ritrovato cadavere nell'Aniene: il recupero dei vigili del fuoco; Cadavere nell'Arno a Pisa, trovato sulla riva a Santa Croce: indagini in corso sul corpo di un uomo; Silvio Moret, il corpo ritrovato nel fiume Aniene. Mistero sulle ultime ore dell'imprenditore: il furgone lasciato acceso e la... Pisa, cadavere trovato nell’Arno a Santa Croce: recuperato il corpo di un uomo, indagini in corsoTrovato nell’Arno a Santa Croce, nel Pisano, il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Carabinieri al lavoro ... affaritaliani.it Cadavere nell'Arno a Pisa, trovato sulla riva a Santa Croce: indagini in corso sul corpo di un uomoIl corpo di un uomo sui 50 anni è stato recuperato sulla riva dell'Arno a Santa Croce, in provincia di Pisa: indagini in corso sul macabro ritrovamento ... virgilio.it Il corpo senza vita di Ronald Adarlo, 50 anni, è stato trovato sabato 7 marzo all’interno della residenza di Marco Lavazza. Incidente sul lavoro o suicidio le prime ipotesi - facebook.com facebook Giallo a villa Lavazza: trovato senza vita il custode di famiglia x.com