Omicidio a Genova donna uccisa a coltellate | trovata morta nel quartiere di Molassana

Da ilmessaggero.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata trovata morta nel quartiere di Molassana, a Genova, in via San Felice. La polizia è intervenuta sul luogo e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’omicidio. La vittima è stata accoltellata e le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e analizzando le prove raccolte. La scena del delitto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Una donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. La donna sarebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

omicidio a genova donna uccisa a coltellate trovata morta nel quartiere di molassana
© Ilmessaggero.it - Omicidio a Genova, donna uccisa a coltellate: trovata morta nel quartiere di Molassana

Leggi anche: Milano: donna trovata morta nel cortile di un palazzo. Si indaga per omicidio

Donna viene trovata morta nella vasca da bagno: cosa l’ha uccisaUna scoperta drammatica, avvenuta nelle prime ore della giornata, ha scosso una tranquilla comunità del Vicentino.

Approfondimenti e contenuti su Omicidio a Genova donna uccisa a....

Discussioni sull' argomento Omicidio in casa, donna uccide marito a coltellate; Cena con delitto Donne di passaggio; Paura in strada: giovane dà in escandescenze e ferisce una donna al collo con una coltellata, i passanti lo bloccano; Donna travolge tre ciclisti in poche ore: arrestata per tentato omicidio (non erano incidenti).

Omicidio di Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anniGenova , 15 gen. (askanews) – La Corte d’assise di Genova ha condannato a 24 anni di reclusione l’ex insegnante Anna Lucia Cecere per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria di 25 anni uccisa nel ... iodonna.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.