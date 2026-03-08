Omicidio a Genova donna uccisa a coltellate | trovata morta nel quartiere di Molassana

Una donna è stata trovata morta nel quartiere di Molassana, a Genova, in via San Felice. La polizia è intervenuta sul luogo e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’omicidio. La vittima è stata accoltellata e le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e analizzando le prove raccolte. La scena del delitto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Una donna è stata trovata morta questo pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio.