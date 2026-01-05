Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna | il corpo del 34enne trovato nel parcheggio dipendenti

Un capotreno di 34 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna, poco prima delle 19 di lunedì. La polizia è intervenuta sul luogo per gli accertamenti, mentre le cause della morte sono ancora da chiarire. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona, in attesa di ulteriori sviluppi sulle indagini in corso.

È stato trovato morto nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, poco prima delle 19 di lunedì. La vittima è un capotreno di Trenitalia di 34 anni e sarebbe stato ucciso a coltellate all'addome, secondo quanto trapela. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche rilievi scientifici. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni. Si cerca l'aggressore in fuga.

