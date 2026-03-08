Trovati i pc della scuola Erano stati rubati di notte

Da ilgiorno.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella scuola primaria di via Adua sono stati recuperati alcuni computer e tablet rubati durante un furto avvenuto di notte. I carabinieri della stazione di Seveso hanno trovato i dispositivi a casa di un uomo del paese, pochi giorni dopo che erano stati sottratti. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi e restituito parte della refurtiva.

La scuola primaria di via Adua ha subìto due furti in pochi giorni: l’altra mattina i carabinieri della stazione di Seveso hanno recuperato buona parte di tablet e computer rubati a casa di un uomo del paese. I carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 31 anni residente in città con l’accusa di ricettazione. Il blitz è scattato nella mattinata di martedì 3 marzo, quando i militari dell’Arma si sono presentati a casa sua per eseguire una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Monza, nell’ambito di indagini su un reato diverso. Qui però hanno trovato 26 tablet e 5 computer notebook risultati rubati quella stessa notte dall’Istituto Comprensivo “Adua“ di Seveso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

trovati i pc della scuola erano stati rubati di notte
© Ilgiorno.it - Trovati i pc della scuola. Erano stati rubati di notte

Scuola violata durante la notte: rubati pc e apparecchi elettronici. Aule devastateRaid notturno ai danni della scuola “Enrico Fermi” di Cellole, dove ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio scolastico portando via...

Ladri alla scuola dell’infanzia l’Aquilone: rubati un pc e un tabletSono entrati attraverso una finestra laterale e una volta dentro – rovistando tra le aule e negli uffici – hanno rubato le uniche cose di valore che...

Kicked Out Home, She Marry Her BFF’s CEO Uncle—He Is Rumored Cold And Abstinent,But Spoil Her Rotten

Video Kicked Out Home, She Marry Her BFF’s CEO Uncle—He Is Rumored Cold And Abstinent,But Spoil Her Rotten

Contenuti utili per approfondire Trovati i pc della scuola Erano stati....

Temi più discussi: Trovati i pc della scuola. Erano stati rubati di notte; Nell'auto rubata i computer sottratti in una scuola, i carabinieri restituiscono la refurtiva; I carabinieri salgono in cattedra. Ritrovati i computer rubati a scuola; I Carabinieri ritrovano i computer rubati alla scuola di Camerano.

trovati i pc della scuolaTrovati i pc della scuola. Erano stati rubati di notteErano a casa di un 31enne denunciato dai carabinieri per ricettazione. Nei guai anche un cittadino extracomunitario che potrebbe averlo aiutato. msn.com

trovati i pc della scuolaI carabinieri entrano per un controllo, ma in casa trovano tablet e pc rubati a scuolaNel corso dei controlli, a casa del 31enne i carabinieri hanno trovato un cittadino straniero sprovvisto di documenti. Si tratta di un uomo che non ha rispettato un ordine di espulsione emesso ... monzatoday.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.