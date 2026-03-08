trovati i pc della scuola erano stati rubati di notte

Nella scuola primaria di via Adua sono stati recuperati alcuni computer e tablet rubati durante un furto avvenuto di notte. I carabinieri della stazione di Seveso hanno trovato i dispositivi a casa di un uomo del paese, pochi giorni dopo che erano stati sottratti. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi e restituito parte della refurtiva.

La scuola primaria di via Adua ha subìto due furti in pochi giorni: l’altra mattina i carabinieri della stazione di Seveso hanno recuperato buona parte di tablet e computer rubati a casa di un uomo del paese. I carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 31 anni residente in città con l’accusa di ricettazione. Il blitz è scattato nella mattinata di martedì 3 marzo, quando i militari dell’Arma si sono presentati a casa sua per eseguire una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Monza, nell’ambito di indagini su un reato diverso. Qui però hanno trovato 26 tablet e 5 computer notebook risultati rubati quella stessa notte dall’Istituto Comprensivo “Adua“ di Seveso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

