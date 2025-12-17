Scuola violata durante la notte | rubati pc e apparecchi elettronici Aule devastate

Nella notte, la scuola “Enrico Fermi” di Cellole è stata presa di mira da un raid che ha causato danni all’edificio e il furto di apparecchiature elettroniche e computer. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra studenti e insegnanti, mettendo in evidenza la vulnerabilità della struttura e la necessità di maggiori misure di sicurezza.

