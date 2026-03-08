Troppo Bassano per il Cgc | sogno sfumato Bertolucci porta un po’ di Viareggio in finale

Nel match tra Bassano e Cgc Viareggio, i padroni di casa hanno dominato con un punteggio di 6-1, portando a casa la vittoria e impedendo al Cgc di raggiungere la finale. La formazione di Bassano ha schierato Grimalt, Pozzato, Riba, Ipinazar, Montigel, Scuccato, Giuliani, Cardella e Posito, mentre il Cgc Viareggio ha visto in campo i giocatori avversari.

bassano 6 cgc Viareggio 1 BASSANO: Grimalt, Pozzato, Riba, Ipinazar, Montigel, Scuccato, Giuliani, Cardella, Posito. All. Bertolucci. CGC: Gomez, Cinquini, Torner, D’Anna, Ambrosio, Lombardi, Rosi, Muglia. All. De Gerone. Arbitri: Hyde-Rago. Reiti: 15’ pt Ipinazar, 18’ pt Montigel; 5’ st Riba, 10’ st Posito, 16’ st Pozzato, 18’ st Rosi, 24’ st Cardella. Note: ammoniti Bertilolucci; D’Anna. TRISSINO – Finisce in semifinale l’avvenuta del Cgc Viareggio nella Final Four di Coppa Italia. Finisce con un pesante 1-6 ma se i demeriti del Cgc sono evidenti, scarsa incisività in attacco e mancanza di attenzione-cattiveria in determinate fasi della partita, è giusto riconoscere i meriti anche al Bassano di Alessandro Bertolucci, che ha affrontato la partita con il piglio della grande squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

