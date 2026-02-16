Big Air Livigno | Paura per Lajunen l’atleta finlandese in ospedale e sogno finale sfumato per l’italiano Tabanelli

Lajunen è finito in ospedale dopo una caduta durante la gara di Big Air a Livigno, lasciando gli spettatori preoccupati per le sue condizioni. Nel frattempo, l’italiano Tabanelli non è riuscito a qualificarsi per la finale, mentre l’atleta finlandese si trova sotto osservazione medica. La competizione si è accesa tra emozioni forti e momenti di tensione.

Olimpiadi, Paura e Delusione a Livigno: Caduta Spaventosa nel Big Air, Tabatelli Escluso dalla Finale. Livigno (Sondrio) è stata teatro di emozioni contrastanti alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Durante le qualifiche di freestyle ski Big Air, una rovinosa caduta ha visto coinvolto il finlandese Elias Lajunen, destando immediata preoccupazione, mentre l’atleta italiano Miro Tabanelli, cresciuto nel Team Livigno, ha visto sfumare le speranze di accedere alla finale. L’Incidente di Lajunen: Momenti di Tensione sulla Neve. La serata allo Snow Park di Livigno ha preso una piega drammatica quando Elias Lajunen ha perso il controllo durante un salto, impattando violentemente sulla neve e battendo la testa.🔗 Leggi su Ameve.eu

