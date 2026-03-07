Coppa Italia Serie D Ancona-Pistoiese 0-1 | Pinzauti spegne le speranze doriche al 90' i toscani alzano la Coppa al Del Conero - LA CRONACA

Minuto 96: FINISCE QUI! ANCONA-PISTOIESE 0-1, LA PISTOIESE VINCE LA COPPA ITALIA DI SERIE D Palla buttata in avanti dalla Pistoiese, Pinzauti la rincorre ma è in anticipo Mengucci che però in scivolata non riesce a rinviare, agevolando la rete di Pinzauti che a porta sguanita sapinge la sfera in fondo al sacco Minuto 88: GERBAUDO! Innescato da Teraschi entra in area e conclude, palla fuori Minuto 74: Pistoiese pericolosa in contropiede col solito Russo che arriva nei pressi di Mengucci e calcia sopra la traversa, dopo il disturbo di De Luca Minuto 57: GELONESE! Spunto di Zini che sguscia e serve corto a beneficio di Gelonese, che si allunga... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Davanti ad un Del Conero da urlo, con oltre 7mila persone, i biancorossi non riescono nell'impresa di ribaltare il 2-0 dell'andata. La formazione di Lucarelli segna nel finale con Pinzauti

