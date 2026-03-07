Coppa Italia Serie D Ancona-Pistoiese 0-1 | Pinzauti spegne i sogni dorici al 90' i toscani alzano la Coppa al Del Conero - LA CRONACA

Minuto 96: FINISCE QUI! ANCONA-PISTOIESE 0-1, LA PISTOIESE VINCE LA COPPA ITALIA DI SERIE D Palla buttata in avanti dalla Pistoiese, Pinzauti la rincorre ma è in anticipo Mengucci che però in scivolata non riesce a rinviare, agevolando la rete di Pinzauti che a porta sguanita sapinge la sfera in fondo al sacco Minuto 88: GERBAUDO! Innescato da Teraschi entra in area e conclude, palla fuori Minuto 74: Pistoiese pericolosa in contropiede col solito Russo che arriva nei pressi di Mengucci e calcia sopra la traversa, dopo il disturbo di De Luca Minuto 57: GELONESE! Spunto di Zini che sguscia e serve corto a beneficio di Gelonese, che si allunga... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Finale Coppa Italia Serie D: Ancona-PIstoiese 0-0: un "Del Conero" delle grandi occasioni per spingere i dorici al 'ribaltone' - LA DIRETTAIl pubblico delle grandi occasioni per il return match che mette in palio il trofeo.

Coppa Italia Serie D, Pistoiese-Ancona: dorici in campo al "Melani" per l'andata della finalissima - LA DIRETTAFormazione largamente ritoccata quella scelta da Maurizi per il primo atto del doppio confronto che mette in palio la 'coccarda' di categoria.

