A Trieste, domenica 8 marzo 2026, circa mille donne si sono radunate nel centro cittadino, trasformando la tradizionale celebrazione della Giornata internazionale della donna in una manifestazione di protesta contro le strutture patriarcali. La piazza e le vie principali sono state occupate da persone che hanno sfilato con cartelli e slogan, chiedendo attenzione e cambiamenti rispetto alle dinamiche di genere.

Un migliaio di persone ha riempito le strade del centro di Trieste in questa domenica 8 marzo 2026, trasformando la celebrazione della Giornata internazionale della donna in una protesta contro le strutture patriarcali. Il corteo, promosso dal collettivo Non Una di Meno, è partito da piazza Hortis per terminare in piazza Oberdan, con lo scopo esplicito di denunciare la violenza sistemica esercitata dalle dinamiche patriarcali sulle donne. L’evento si è svolto sotto un cielo con nubi sparse e ampie schiarite, con temperature intorno ai 13 gradi e venti deboli di 1.5 nodi da sud-sud-ovest, creando un’atmosfera serena ma determinata ha scelto di scendere in strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste: mille donne sfidano il patriarcato in strada

