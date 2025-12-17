Choc in strada Quarta e via dei Mille | 40enne avvicina due donne e dall’auto si ebisce in atti osceni denunciato

Un episodio shock si è verificato in strada Quarta e via dei Mille a Parma, dove un uomo di 40 anni ha avvicinato due donne e si è esibito in atti osceni dall’interno della propria auto. I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno prontamente intervenuto, denunciando l’uomo alla Procura della Repubblica.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.