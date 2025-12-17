Choc in strada Quarta e via dei Mille | 40enne avvicina due donne e dall’auto si ebisce in atti osceni denunciato
Un episodio shock si è verificato in strada Quarta e via dei Mille a Parma, dove un uomo di 40 anni ha avvicinato due donne e si è esibito in atti osceni dall’interno della propria auto. I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno prontamente intervenuto, denunciando l’uomo alla Procura della Repubblica.
I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 40enne italiano per atti osceni in danno di due donne residenti in città.Gli episodi contestati all'uomo, che hanno svelato un inquietante scenario di molestie seriali, si sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
