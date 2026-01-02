Vanno a Bardonecchia per Capodanno e si trovano le auto delle gomme tagliate

Da novaratoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo di Capodanno a Bardonecchia, alcuni automobilisti hanno riscontrato il taglio delle gomme delle proprie auto. Si tratta di un episodio che ha generato disagio tra i residenti e i visitatori, creando preoccupazione sulla sicurezza e sulla tutela dei veicoli in questa località. È importante prestare attenzione e adottare misure di tutela per evitare ulteriori inconvenienti in un periodo di festa.

Una brutta sorpresa di fineinizio anno, dipende da quando i proprietari delle auto se ne sono accorti. Vandali al Melezet a Bardonecchia la notte del 31 dicembre: qualcuno si è "divertito" a tagliare le gomme di decine di auto posteggiate per i festeggiamenti della notte di San Silvestro.Per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

vanno a bardonecchia per capodanno e si trovano le auto delle gomme tagliate

© Novaratoday.it - Vanno a Bardonecchia per Capodanno e si trovano le auto delle gomme tagliate

Leggi anche: Tagliate le gomme a decine di auto, brutta sorpresa per chi ha passato il Capodanno a Melezet di Bardonecchia

Leggi anche: Stalking a Latina: videochiamate durante la denuncia e gomme tagliate all’auto della donna

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Capodanno 2026, dove vanno davvero gli italiani: Livigno batte tutti, Cortina è la più cara, Napoli la più economica. Le 30 destinazioni...; Dopo i botti di Capodanno scendono in strada e trovano le ruote bucate: sospetto atto vandalico a Melezet, dove alcuni giorni fa era stata rubata la statua di Gesù.

vanno bardonecchia capodanno trovanoDopo i botti di Capodanno scendono in strada e trovano le ruote bucate: sospetto atto vandalico a Melezet, dove alcuni giorni fa era stata rubata la statua di Gesù - TORINO – A Melezet, una piccola frazione vicino a Bardonecchia, nel torinese, alcuni proprietari di auto hanno notato i loro pneumatici forati tra la notte di ieri e la mattina di oggi, 1 gennaio. quotidianopiemontese.it

vanno bardonecchia capodanno trovanoCapodanno da incubo a Bardonecchia: decine di auto vandalizzate nella notte - Decine di turisti si sono risvegliati a Capodanno trovando le gomme delle auto tagliate nel parcheggio vicino alle piste di Melezet, a Bardonecchia. msn.com

vanno bardonecchia capodanno trovanoCapodanno 2026, dove vanno davvero gli italiani: Livigno batte tutti, Cortina è la più cara, Napoli la più economica. Le 30 destinazioni più cercate - Archiviato il Natale “in famiglia”, il Capodanno 2026 si conferma il momento dell’anno in cui gli italiani scelgono di partire per salutare il nuovo anno lontano da casa. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.