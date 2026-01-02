Vanno a Bardonecchia per Capodanno e si trovano le auto delle gomme tagliate

Durante il periodo di Capodanno a Bardonecchia, alcuni automobilisti hanno riscontrato il taglio delle gomme delle proprie auto. Si tratta di un episodio che ha generato disagio tra i residenti e i visitatori, creando preoccupazione sulla sicurezza e sulla tutela dei veicoli in questa località. È importante prestare attenzione e adottare misure di tutela per evitare ulteriori inconvenienti in un periodo di festa.

Una brutta sorpresa di fineinizio anno, dipende da quando i proprietari delle auto se ne sono accorti. Vandali al Melezet a Bardonecchia la notte del 31 dicembre: qualcuno si è "divertito" a tagliare le gomme di decine di auto posteggiate per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Dopo i botti di Capodanno scendono in strada e trovano le ruote bucate: sospetto atto vandalico a Melezet, dove alcuni giorni fa era stata rubata la statua di Gesù. A Melezet, una piccola frazione vicino a Bardonecchia, nel torinese, alcuni proprietari di auto hanno notato i loro pneumatici forati tra la notte di ieri e la mattina di oggi, 1 gennaio.

Capodanno da incubo a Bardonecchia: decine di auto vandalizzate nella notte - Decine di turisti si sono risvegliati a Capodanno trovando le gomme delle auto tagliate nel parcheggio vicino alle piste di Melezet, a Bardonecchia. msn.com

