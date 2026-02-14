A Guasco la cittadinanza onoraria di Gossolengo

A Gossolengo, il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Guasco nasce dal suo impegno di lunga data nel paese. La comunità ha deciso di premiarlo per i tanti anni di servizio e per il legame stretto con i residenti. Durante la cerimonia, molti hanno ricordato le iniziative di solidarietà che ha promosso e il modo in cui ha sempre aiutato chi aveva bisogno. Il paese ha voluto dimostrargli gratitudine con un applauso caloroso e un abbraccio collettivo.

Il lungo e caldo abbraccio di Gossolengo ha salutato quello che per anni è stato per tutti “il maresciallo” Guasco. Quasi uno di famiglia, il comandante della stazione carabinieri di Rivergaro, ha avuto, oggi 14 febbraio, il riconoscimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune nella sala consiliare. Il sindaco Andrea Balestrieri ha consegnato al sottufficiale dell’Arma – per 20 anni comandante della stazione di Rivergaro e oggi, con il grado di luogotenente carica speciale, alla guida del Nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Bobbio - la chiave di Gossolengo, territorio che rientrava nella sua competenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Salta la cittadinanza onoraria di Firenze a Francesca Albanese Curiosità, Nino D'Angelo riceve la cittadinanza onoraria di Sarno Sarno conferisce la cittadinanza onoraria a Nino D'Angelo, riconoscendo il suo contributo artistico e il legame con la comunità. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. A Guasco la cittadinanza onoraria di GossolengoAl luogotenente con carica speciale recentemente trasferito a Bobbio il grazie di tutta la comunità di Gossolengo ... ilpiacenza.it Il volontariato entra a scuola: al Luzzati un ponte tra studio e cittadinanza attiva. Questa mattina le classi quarte e quinte dell'istituto superiore Luzzati Deambrosis hanno partecipato alla seconda edizione del Saloncino del Volontariato, un prezioso momento facebook