sala consilina conferita la cittadinanza onoraria a lino banfi

A Sala Consilina è stata conferita la cittadinanza onoraria a Lino Banfi. L’attore ha espresso gratitudine per il riconoscimento, ricordando l’importanza della città nella sua vita e il legame con la famiglia. La cerimonia ha rappresentato un momento di valorizzazione del rapporto tra Banfi e la comunità locale, sottolineando il suo legame affettivo con il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sono molto felice di ricevere la cittadinanza onoraria. Qui ho dei parenti e dovevo venire da tempo, soprattutto da quando purtroppo è morto giovanissimo un mio cugino, uno sportivo ventenne, stroncato improvvisamente da un infarto. Per motivi di lavoro non ci sono riuscito prima, oggi sono qui anche per ricordarlo. Sono molto contento dell’accoglienza che tutti i cittadini mi hanno riservato”. Così Lino Banfi ha commentato questa mattina il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Sala Consilina, in provincia di Salerno. Il riconoscimento è stato ufficializzato nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio comunale, svoltasi presso l’Auditorium comunale del Polo Culturale Cappuccini, alla presenza delle autorità locali e di numerosi cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

