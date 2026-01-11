Salvataggio sul lungolago di Como un gesto che onora Torremaggiore Salvatore Samale si tuffa nell' acqua gelida per soccorrere una persona

Un gesto di grande coraggio e solidarietà si è verificato sul lungolago di Como, dove Salvatore Samale ha rischiato la propria incolumità per soccorrere una persona in difficoltà. L’azione, encomiabile e disinteressata, è stata riconosciuta ufficialmente dall’Amministrazione di Torremaggiore, che ha espresso gratitudine per l’atto di umanità compiuto dal nostro concittadino in un momento di grave pericolo.

Di seguito un comunicato diffuso da Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore: A nome dell’intera Amministrazione Comunale di Torremaggiore e della comunità tutta, esprimo la più profonda e sentita gratitudine al nostro concittadino Salvatore Samale per il gesto di eccezionale coraggio e straordinaria umanità compiuto sul lungolago di Como, in una situazione di grave e imminente pericolo. Di fronte a una persona in difficoltà, scivolata nelle acque gelide del lago in condizioni estremamente critiche, Salvatore non ha esitato un solo istante. Spinto da un profondo senso di responsabilità e solidarietà, ha scelto di intervenire mettendo a rischio la propria vita pur di salvarne un’altra, affrontando una situazione resa ancora più insidiosa dal ghiaccio e dalla pericolosità del luogo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Salvataggio sul lungolago di Como, “un gesto che onora Torremaggiore” Salvatore Samale si tuffa nell'acqua gelida per soccorrere una persona Leggi anche: Lago di Ginevra, bagno nell'acqua gelida come terapia Leggi anche: Demi Moore compie 63 anni: il ranch pieno di cani che chiama casa, il tuffo nell’acqua gelida che la rimette al mondo e l’amicizia indistruttibile con Laura Day Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Costole rotte e polmone perforato per salvare un uomo in acqua: la vicenda di Salvatore, scivolato nel lago e soccorso dai soldati. Como / Torremaggiore (FG), gesto eroico sul lungolago: un concittadino si tuffa per salvare un uomo - Dal Lago di Como un gesto che onora Torremaggiore: un concittadino si tuffa per salvare un uomo, restando gravemente ferito. trmtv.it

Costole rotte e polmone perforato per salvare un uomo in acqua: la vicenda di Salvatore, scivolato nel lago e soccorso dai soldati - È lui a voler ricostruire, in prima persona, quello che è successo domenica 4 gennaio 2026, lungo la scalinata di piazza Cavour, resa scivolosa dal ghiaccio. quicomo.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.