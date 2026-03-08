Tramvia si ampliano i cantieri in viale Gramsci

A partire da lunedì 9 marzo, i cantieri si estenderanno in viale Gramsci, coinvolgendo anche il tratto tra viale Mazzini e via Leopardi-via Colletta. I lavori sono in corso per la realizzazione della linea tranviaria diretta a Bagno a Ripoli. Le operazioni continueranno nel segmento di strada interessato, con l’obiettivo di completare la fase di ampliamento della zona di cantiere.

Procedono i lavori di realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Lunedì 9 marzo si amplia la cantierizzazione della sede in viale Gramsci interessando anche il tratto da viale Mazzini a via Leopardi-via Colletta. Dal punto di vista della viabilità saranno a disposizione due corsie per senso di marcia ai lati del cantiere a centro carreggiata. Da lunedì è in programma anche la nuova fase degli interventi sulle alberature previsti nell'ambito della VACS in viale Don Minzoni e piazza della Libertà. Si tratta delle prove di trazione degli alberi articolate in più fasi successive e diversi provvedimenti di circolazione. Si inizia in viale Don Minzoni con restringimenti in orario notturno (21-5) nel tratto tra piazza della Libertà e via Spaventa.

Tramvia Firenze: modifiche ai cantieri sul viale Gramsci. Cambia la viabilità da lunedì 12FIRENZE – La prossima settimana, informa Palazzo Vecchio, sono in programma “importanti avanzamenti della cantierizzazione” per la Tramvia.

