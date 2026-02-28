Tram deragliato a Milano | fiori bianchi Atm su luogo incidente a Milano

Due mazzi di fiori bianchi, tra cui rose e calle, sono stati portati da personale di Atm sul luogo dell’incidente a Milano, dove ieri pomeriggio il tram 9 è deragliato. L’incidente ha provocato la morte di due persone e circa cinquanta feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Due mazzi di fiori bianchi, tra cui rose e calle, sono stati portati da personale di Atm, Azienda trasporti milanesi, sul luogo dove nel pomeriggio di ieri il tram 9 è deragliato causando la morte di due persone e circa cinquanta feriti. Sul bigliettino si legge il "cordoglio" dell'azienda.

Milano, tram deragliato: i soccorsi sul luogo dell'incidenteUn tram della linea 9 di Milano è deragliato nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto, non lontano dal centro, provocando almeno un morto e 39 feriti,...

