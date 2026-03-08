tragico schianto in moto poco fa la notizia sul 25enne riccardo

Un incidente stradale si è verificato lo scorso 1° marzo a Quartu Sant’Elena, coinvolgendo una moto e causando gravi ferite a un giovane di 25 anni. Dopo sei giorni di ricovero, il ragazzo è deceduto nelle ultime ore in ospedale. La notizia della sua morte è stata comunicata nelle ultime ore.

È morto dopo sei giorni di agonia in ospedale il giovane rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 1° marzo a Quartu Sant’Elena. La vittima si chiamava Riccardo Piras, aveva 25 anni ed era una guardia giurata. Il ragazzo è deceduto nella giornata dell’ 8 marzo all’ospedale Brotzu di Cagliari. La famiglia ha deciso di autorizzare il prelievo degli organi, trasformando il dramma in un gesto di solidarietà. Lo schianto tra scooter e Suv in viale Colombo. L’incidente era avvenuto in viale Colombo, all’incrocio con via Madrid, a tarda sera. Riccardo Piras viaggiava in sella al suo scooter quando si è trovato davanti un Suv Hyundai Tucson, guidato da una donna, che stava effettuando una manovra di svolta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

