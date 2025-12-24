Tragedia in strada a Torino nel pomeriggio di ieri, 23 dicembre. Intorno alle 16,40, un uomo sulla 30ina è caduto dal balcone del palazzo all’incrocio tra via Cesana e via Vigone. Per lui, non c’è stato niente da fare. I tentativi di soccorso sono stati vani. Sul posto, sono intervenuti anche gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Tragedia in strada a Torino: cade dal balcone di un palazzo, uomo morto sul colpo

Leggi anche: Roma, cade dal balcone di un B&B e muore sul colpo: arrestato il coinquilino 25enne

Leggi anche: Tragedia a Beinasco: uomo di 91 anni cade dal quinto piano, morto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Incidente sul lavoro a Torino Parella: operaio cade dal cestello di un camion-gru, è grave in ospedale; Esodo di Natale, incidente sulla A1: pullman turistico fuori strada tra Anagni e Ferentino; Ruspa cade dal camion e travolge un’auto, illesa la conducente.

Tragedia sulla Torino-Aosta: morta una bimba di pochi mesi sbalzata fuori dall'auto - Aosta: morta una bimba di pochi mesi che è stata sbalzata fuori dall'auto e investita ... notizie.it