Crans Montana Manfredi Marcucci esce dal coma | I miei amici dove sono?

Manfredi Marcucci, il 16enne romano coinvolto nell’incendio di Crans Montana, è uscito dal coma farmacologico dopo due settimane di degenza al Niguarda di Milano. Ricoverato insieme ad altri feriti, ora si trova in fase di recupero. La famiglia e gli amici attendono notizie sul suo stato di salute e sui prossimi passi del percorso di guarigione.

È uscito dal coma farmacologico durato due settimane il giovane Manfredi Marcucci, il 16enne romano ricoverato al Niguarda di Milano insieme agli altri feriti dell'incendio di Crans Montana, in Svizzera, a Capodanno. Lo riportano 'Il Messaggero' e 'il Mattino' sottolineando che il ragazzo è uscito dalla terapia intensiva, è stato estubato ed è stato trasferito nel centro ustioni. Il giovane si trovava in Svizzera assieme all'amico Riccardo Minghetti, morto invece nel rogo di fine d'anno. "Posso andare in gita con la scuola? E i miei amici dove sono?", ha mormorato ai genitori, secondo quanto riportano i due quotidiani.

