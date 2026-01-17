Crans Montana Manfredi Marcucci si risveglia dal coma | ‘Dove sono i miei amici?’

Manfredi Marcucci, 16enne romano, si è risvegliato dopo due settimane di coma a Crans Montana. Le sue prime parole hanno evidenziato il desiderio di conoscere lo stato dei suoi amici e di tornare a una vita normale, lasciando trasparire il peso di un’esperienza che ha interrotto bruscamente i suoi progetti. Questo episodio segna un momento di speranza e di riflessione sulla fragilità e sulla forza della vita.

Dopo giorni interminabili sospesi tra paura e attesa, poche parole sussurrate bastano per cambiare tutto. Questo è successo quando Manfredi Marcucci, uno dei ragazzi rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans Montana, ha riaperto gli occhi e ha iniziato a parlare. Dopo due settimane di coma farmacologico, il giovane ricoverato al Niguarda di Milano ha compiuto un passo decisivo nel suo percorso di cura, lasciando la terapia intensiva per essere trasferito nel reparto grandi ustioni. “Si inizia a intravedere una luce in fondo al tunnel, ma con enorme prudenza”, racconta il padre Umberto al Messaggero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, Manfredi Marcucci si risveglia dal coma: ‘Dove sono i miei amici?’ Leggi anche: Esce dal coma Manfredi Marcucci, tra i feriti di Crans-Montana. Ai genitori: “I miei amici dove sono?” Leggi anche: Esce dal coma Manfredi Marcucci, tra i feriti di Crans-Montana. Ai genitori: “I miei amici dove sono?” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il papà di Manfredi Marcucci, 16enne in terapia intensiva dopo la strage di Crans: «Siamo basiti: perché i titolari del Constellation non sono stati arrestati?»; Crans-Montana, il papà di Manfredi Marcucci: Non provo nulla per i coniugi Moretti; Crans-Montana, il papà di Manfredi Marcucci: “Cerchiamo legale in Svizzera che rappresenti tutti”. Dal Niguarda silenzio: “Energie esperti sulle cure”; Crans Montana, al liceo Chateaubriand minuto di silenzio in solidarietà di Manfredi Marcucci. Crans-Montana, Manfredi Marcucci esce dal coma. Le prime parole: «Dove sono i miei amici? Posso andare in gita?». Non sa dei morti - Manfredi Marcucci e uscito dal coma farmacologico in cui ha passato le prime due settimane del 2026. msn.com

