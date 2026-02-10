Barberino di Mugello | muore motociclista dopo lo scontro con un cinghiale

Questa mattina alle 11:30, sulla SP 37 a Barberino di Mugello, un motociclista ha perso la vita dopo aver investito un cinghiale. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, vicino a via di Galliano, ma per il motociclista non c'era più nulla da fare. L’incidente ha scosso la comunità della zona e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza delle strade in aree rurali.

BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE) – Incidente mortale stamattina, 10 febbraio 2026, a Barberino di Mugello. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:30 sulla SP 37 al km 1+400 via di Galliano. Un cinghiale ha attraversato velocemente la strada provinciale colpendo violentemente un motociclista che stava transitando facendolo sbalzare fuori dalla sede stradale. I vigili del fuoco insieme al personale sanitario, hanno recuperato l'uomo, un 28enne. Al termine delle operazioni di rianimazione il medico ne ha purtroppo constato il decesso

