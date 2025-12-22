Tragedia in via Aurelia tra Vada e San Pietro in Palazzi dove un ciclista di 62 anni è morto dopo lo scontro con un'auto intorno alle 18 di ieri, domenica 21 dicembre. L'uomo, a causa del violento impatto, è stato sbalzato sull'asfalto e all'arrivo delle ambulanze della Misericordia di San Pietro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Tragedia a Rosignano, ciclista 62enne muore dopo lo scontro con un'auto

