Malore fatale mentre è alla guida addio a Giuliano Valduga

Da trentotoday.it 7 gen 2026

Giuliano Valduga, 68 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri, 6 gennaio, a Terragnolo, mentre era alla guida. La tragedia ha coinvolto il conducente in un malore improvviso, che ha causato l’incidente fatale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

È Giuliano Valduga, 68 anni, la vittima dell’incidente avvenuto ieri, martedì 6 gennaio, a Terragnolo. Sembrerebbe esserci davvero un malore alla base del sinistro di cui è stato protagonista l’uomo: Valduga, in base a quanto emerso, stava guidando in direzione Valgrande di Terragnolo, sulla. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

