Malore fatale mentre è alla guida addio a Giuliano Valduga

Giuliano Valduga, 68 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri, 6 gennaio, a Terragnolo, mentre era alla guida. La tragedia ha coinvolto il conducente in un malore improvviso, che ha causato l’incidente fatale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

