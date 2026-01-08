Nel traffico del Lazio del 8 gennaio 2026 alle 09:30 si registrano code di circa 2 km sulla A1 Roma-Napoli tra Anagni e Frosinone a causa di un veicolo in fiamme. Si segnalano inoltre uno smottamento tra Ferentino e Anagni, con possibili ripercussioni sulla viabilità, e chiusure legate a esondazioni e allagamenti nelle zone di Roma. Si consiglia di percorrere con attenzione le strade interessate e di consultare aggiornamenti

Luceverde Lazio trovati 2 km di coda sulla A1 Roma Napoli tra Anagni e Frosinone a causa di un veicolo che ha preso fuoco in direzione Napoli su questa autostrada prudenza per uno smottamento tra Ferentino Anagni in direzione Roma è uno smottamento è segnalato anche sulla diramazione di Roma sud della barriera di Roma sud e Monte Porzio Catone in direzione della A1 incolonnamenti sulla via Pontina Pomezia nord e Montedoro per traffico intenso in direzione della capitale massima prudenza sulle consolari e sulle strade extraurbane in prossimità dei parchi e delle aree verdi nonché vicino è impossibile fondo stradale ghiacciato nella città di Roma ancora per gli allagamenti provocati dalle piogge dei giorni scorsi rimane chiusa al traffico via di Trigoria all'altezza di via Arena pertanto via Arena è raggiungibile percorrendo via Mario Vinciguerra a causa dell'esondazione del fiume Aniene ancora chiusa in via Scorticabove via degli Alberini a Roma Nord per l'esondazione di un torrente in via Lello maddaleno è chiuso il ponte il quartiere di belpoggio tra Settebagni e via del Monte di casa da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-01-2026 ore 09:30

