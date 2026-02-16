Guardia giurata aggredita e picchiata in aeroporto per un semplice richiamo

Si aggirava senza autorizzazione in una zona riservata, nell’area di smistamento bagagli non accessibile al pubblico dell’aeroporto di Orio al Serio. Sul posto è intervenuta una guardia giurata che ha invitato l’uomo a fermarsi, spiegandogli che non poteva stare lì e che l’eventuale recupero di documenti dimenticati a bordo dell’aereo sarebbe stato effettuato dal personale autorizzato. L’uomo, di origine ucraina ma residente a Brescia, parlava e comprendeva benissimo la lingua italiana. Avrebbe tuttavia ignorato le indicazioni ricevute, continuando a muoversi nella zona vietata come se niente fosse.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Un'agenzia di sicurezza di Poggiomarino, Napoli, segnala un episodio in cui una guardia giurata di Cosmopol è stata vittima di un'aggressione mentre svolgeva il suo servizio presso la stazione ferroviaria.

Una guardia giurata di Cosmopol è stata aggredita a Poggiomarino mentre vigilava il patrimonio ferroviario dell’EAV, in un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto del personale di sorveglianza.

