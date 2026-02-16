Guardia giurata aggredita e picchiata in aeroporto per un semplice richiamo

Una guardia giurata è stata aggredita e picchiata all’aeroporto di Orio al Serio dopo aver chiesto a un uomo di allontanarsi da una zona riservata. L’uomo, che si trovava senza autorizzazione nell’area di smistamento bagagli, ha reagito con violenza al richiamo, sferrando calci e pugni. La scena si è verificata nel pomeriggio, quando il personale di sicurezza ha cercato di bloccare il comportamento sospetto del soggetto.

Si aggirava senza autorizzazione in una zona riservata, nell’area di smistamento bagagli non accessibile al pubblico dell’aeroporto di Orio al Serio. Sul posto è intervenuta una guardia giurata che ha invitato l’uomo a fermarsi, spiegandogli che non poteva stare lì e che l’eventuale recupero di documenti dimenticati a bordo dell’aereo sarebbe stato effettuato dal personale autorizzato. L’uomo, di origine ucraina ma residente a Brescia, parlava e comprendeva benissimo la lingua italiana. Avrebbe tuttavia ignorato le indicazioni ricevute, continuando a muoversi nella zona vietata come se niente fosse.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

