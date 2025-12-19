Torneo di scacchi all’IC ‘Oriani’ di Sant’Agata Francesco De Rosa si aggiudica la prima edizione

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina, l’IC Oriani di Sant’Agata de’ Goti ha ospitato il suo primo campionato scacchistico, attirando numerosi appassionati. Tra strategie e mosse brillanti, Francesco De Rosa si è distinto, conquistando il titolo della prima edizione. Un evento che ha coinvolto studenti e appassionati, creando un’atmosfera di sfida e divertimento intellettuale.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione ieri mattina al “Primo campionato scacchistico di istituto” dell’IC Oriani di Sant’Agata de’ Goti. In tutto hanno preso parte 57 ragazzi delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime, seconde e terze della secondaria di primo grado che si sono affrontati in un avvincente torneo in quattro turni sotto la supervisione attenta degli istruttori Alessandro Zimbardi e Alessandro Muto dell’ Asd Scacchi Valle Caudina del presidente Pietro Serpini, e dei docenti Anna Vetere (responsabile per la primaria) e Giovanna Della Medaglia (referente invece per la secondaria). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

torneo di scacchi all8217ic 8216oriani8217 di sant8217agata francesco de rosa si aggiudica la prima edizione

© Anteprima24.it - Torneo di scacchi all’IC ‘Oriani’ di Sant’Agata, Francesco De Rosa si aggiudica la prima edizione

Leggi anche: Un borgo invaso da migliaia di visitatori, Sant’Agata saluta la 29esima edizione de “Il Paese del Natale”

Leggi anche: PD Sant’Agata de’ Goti: “Coerenza e verità prima di tutto”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

"Scacco Matto" il torneo di scacchi gratuito a Montesacro - Domenica 16 aprile 2023 alle 15:00 a Piazza Sempione si terrà "Scacco Matto" il torneo di scacchi libero e gratuito organizzato nel municipio Roma III Montesacro. romatoday.it

Torneo di scacchi a Castel d'Aiano: Maestro Sergey Gromov Arbitra e Sfida Appassionati - Per l'ottavo anno consecutivo, Castel d'Aiano ospita un torneo di scacchi gratuito per tutte le categorie, con il maestro Sergey Gromov come arbitro. ilrestodelcarlino.it

Roma, alfieri e cavalli in Piazza Sempione. Arriva “Scacco Matto”, il primo torneo libero di scacchi - ed una scacchiera formata da 64 caselle ( bianche e nere, ndr). ilmessaggero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.