Torneo di scacchi all’IC ‘Oriani’ di Sant’Agata Francesco De Rosa si aggiudica la prima edizione

Ieri mattina, l’IC Oriani di Sant’Agata de’ Goti ha ospitato il suo primo campionato scacchistico, attirando numerosi appassionati. Tra strategie e mosse brillanti, Francesco De Rosa si è distinto, conquistando il titolo della prima edizione. Un evento che ha coinvolto studenti e appassionati, creando un’atmosfera di sfida e divertimento intellettuale.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione ieri mattina al “Primo campionato scacchistico di istituto” dell’IC Oriani di Sant’Agata de’ Goti. In tutto hanno preso parte 57 ragazzi delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime, seconde e terze della secondaria di primo grado che si sono affrontati in un avvincente torneo in quattro turni sotto la supervisione attenta degli istruttori Alessandro Zimbardi e Alessandro Muto dell’ Asd Scacchi Valle Caudina del presidente Pietro Serpini, e dei docenti Anna Vetere (responsabile per la primaria) e Giovanna Della Medaglia (referente invece per la secondaria). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torneo di scacchi all’IC ‘Oriani’ di Sant’Agata, Francesco De Rosa si aggiudica la prima edizione Leggi anche: Un borgo invaso da migliaia di visitatori, Sant’Agata saluta la 29esima edizione de “Il Paese del Natale” Leggi anche: PD Sant’Agata de’ Goti: “Coerenza e verità prima di tutto” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. "Scacco Matto" il torneo di scacchi gratuito a Montesacro - Domenica 16 aprile 2023 alle 15:00 a Piazza Sempione si terrà "Scacco Matto" il torneo di scacchi libero e gratuito organizzato nel municipio Roma III Montesacro. romatoday.it Torneo di scacchi a Castel d'Aiano: Maestro Sergey Gromov Arbitra e Sfida Appassionati - Per l'ottavo anno consecutivo, Castel d'Aiano ospita un torneo di scacchi gratuito per tutte le categorie, con il maestro Sergey Gromov come arbitro. ilrestodelcarlino.it Roma, alfieri e cavalli in Piazza Sempione. Arriva “Scacco Matto”, il primo torneo libero di scacchi - ed una scacchiera formata da 64 caselle ( bianche e nere, ndr). ilmessaggero.it Ultimi giorni per iscriversi al torneo di SCACCHI Per il Natale Alberodontico Che si terrà questa domenica Ore 15:00 Per info scrivici via whatsapp al 3333687287 . . . .. . #alberodontemood #scacchi #torneoscacchiAlberodonte - facebook.com facebook Il Liceo Toschi veste il 6° Torneo Internazionale di scacchi “Parma, città della cultura” x.com

