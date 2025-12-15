© Tivvusia.com - Vittoria Licari prima milionaria della nuova edizione di “Chi vuol esser milionario – Il Torneo”

Grandi emozioni e suspense fino all’ultimo secondo hanno caratterizzato la puntata di domenica 14 dicembre di “Chi vuol esser milionario – Il Torneo” su Canale 5. Il celebre game show, condotto da Gerry Scotti e tornato in onda con grande successo di ascolti e apprezzamento della critica, ha finalmente incoronato la sua prima vincitrice del milione per questa nuova stagione. Gerry Scotti e il ritorno del game show. «L’accendiamo? Sì! Torna “Chi vuol esser milionario”», aveva esclamato Gerry Scotti, accendendo l’entusiasmo del pubblico in studio e dei telespettatori da casa. Il ritorno del quiz più celebre della televisione italiana si conferma così un evento imperdibile, capace di unire suspense, cultura generale e momenti di grande partecipazione emotiva. Tivvusia.com

