Borgo per tre giorni capitale del gravel tra colline arte ed enogastronomia

A Peccioli si svolge la Peccioli Gravel Clinic, un evento di tre giorni dedicato agli appassionati di bici gravel. Tra le colline, l’arte e l’enogastronomia, il programma offre opportunità di approfondimento e confronto per chi desidera perfezionare le proprie competenze o scoprire nuove prospettive nel mondo del gravel. Le iscrizioni sono già aperte, invitando ciclisti di ogni livello a partecipare a questa esperienza nel cuore del paesaggio toscano.

Peccioli, 16 gennaio 2026 – Si sono aperte le iscrizioni alla Peccioli Gravel Clinic, un nuovo evento di tre giorni pensato per chi vuole scoprire o migliorare il proprio rapporto con la bici gravel. Un'esperienza che unisce cicloturismo, tecnica di guida e il contesto unico di Peccioli e della Valdera, con lezioni pratiche in bici curate da maestri ed ex-professionisti. Tre giorni immersi nel mondo di Peccioli, dove il territorio incontra l'arte contemporanea e la tradizione enogastronomica locale. L'evento si terrà dal 30 aprile al 3 maggio, con un numero limitato di posti per partecipare. Pochi posti perché la Peccioli Gravel Clinic è pensata come un vero training, adatto sia agli amanti della gravel sia ai principianti che vogliono scoprire i segreti di questa bicicletta sempre più usata e diffusa: una vera e propria "clinica" all'aria aperta sulle colline pisane della Valdera.

