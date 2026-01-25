Davide muore 19 anni investito mentre torna in bici dalla discoteca | la verità dai video dell’incidente

Il 19enne Davide Borgione ha perso la vita a Torino, investito mentre tornava in bici dopo una serata in discoteca. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare il conducente coinvolto nell’incidente, mentre le indagini indicano che il ragazzo sarebbe caduto autonomamente dal mezzo. Questo evento solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’uso corretto delle immagini di sorveglianza nelle indagini.

