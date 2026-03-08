Tonino | il cagnolino che allevia con un peluche la sua solitudine urge adozione

Un cagnolino di nome Tonino piangeva disperato davanti al box, sperando di uscire. Oggi, grazie all’intervento di un volontario, è stato possibile interrompere il suo pianto con un peluche che gli fa compagnia. La presenza di un nuovo amico ha portato un sorriso al suo volto, lasciando intendere che Tonino cerca una famiglia pronta ad accoglierlo.

"Il suo pianto disperato davanti al box, nella speranza di uscire, oggi siamo riusciti ad interromperlo, con un amichetto che gli facesse compagnia: ed è subito amore". Lo hanno scritto i volontari del canile di Cava, raccontando di Tonino, un tenero cagnolino che non riesce proprio a resistere chiuso nella struttura e al quale è bastata la compagnia di un cane di peluche per alleggerire il senso di solitudine sofferto. Di una dolcezza infinita, Tonino, di taglia piccola - circa 8 kg- di un anno, ha tanto bisogno di dolcezza, carezze, coccole. Per lui urge una famiglia in grado di amarlo per la vita. Info e adozioni: 3318029453 (lasciare un messaggio su WhatsApp)

