Mamma gatta e cucciola cercano casa | urge un' adozione di coppia per Natale

Mamma gatta e cucciola cercano casa per Natale, in cerca di una famiglia che possa adottarle insieme. La mamma, Mirtilla, e la sua piccola Mora, sono state rinchiuse da un mese e desiderano trovare un luogo di affetto e sicurezza. L’appello dell’animalista Gianna Senatore sottolinea l’importanza di adottare queste due anime legate, preferibilmente in coppia.

© Salernotoday.it - Mamma gatta e cucciola cercano casa: urge un'adozione di coppia per Natale "La mamma è il bene più prezioso.e chi siamo noi per dividere queste due anime pure?". Se lo chiede l'animalista Gianna Senatore del canile di Nocera che sogna un'adozione di coppia per Mirtilla e Mora, mamma e figlia, chiuse da 1 mese in una gabbietta. "La gatta adulta va saputa gestire, ma.