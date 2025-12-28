"Chi te lo doveva dire che a quasi 16 anni finivi in canile? No questa non è la storia di una famiglia cattiva che abbandona, ma la storia di una signora che recuperava pelosi ed è mancata pochi giorni fa. Laika è sorprendente, io le avrei dato 12 anni, in canile va avanti e indietro spedita tra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - La sua proprietaria viene a mancare: Laika finisce in canile a 16 anni, urge adozione

Addio allo storico patron dello Chalet Ciro: lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana; È deceduta Maria Sole Agnelli, la centenaria figura di spicco.

ADOZIONE DEL CUORE – BIMI PROPRIETARIA DECEDUTA Bimi oggi ha 10 anni e il suo mondo è crollato all’improvviso. Il suo primo ingresso in canile risale a luglio 2015, quando aveva appena 50 giorni di vita (ex matricola 1227/15). Da cucciolo era s - facebook.com facebook