Tommaso Ciampa spiega il turn heel a Collision e avvisa | Lo Psycho Killer è vivo

Tommaso Ciampa, ex campione NXT, ha spiegato il suo cambio di atteggiamento a Collision e ha avvisato i fan che “Lo Psycho Killer è vivo”. Dopo aver attaccato Mark Briscoe in seguito alla sconfitta contro Daniel Garcia, l’atleta ha condiviso un video sui social in cui promette vendetta. L’episodio ha generato clamore tra gli appassionati di wrestling.

L'ex campione NXT ha attaccato Mark Briscoe dopo la sconfitta contro Daniel Garcia e ha pubblicato un video sui social in cui promette vendetta L'attacco a Mark Briscoe dopo la sconfitta contro Daniel Garcia. Tommaso Ciampa ha voltato le spalle a tutti durante l'ultima puntata di AEW Collision, andata in onda sabato sera. L'ex campione NXT ha perso il suo match singolo contro Daniel Garcia a causa di un'interferenza involontaria di Mark Briscoe, che si trovava al tavolo di commento. Durante il match, Garcia si è avvicinato al tavolo di commento e Briscoe è salito sul ring apron, finendo per intralciare Ciampa: quest'ultimo è stato scaraventato contro le corde, andando a sbattere contro Briscoe, e Garcia ne ha approfittato per schienarlo e portare a casa la vittoria.