AEW | Tommaso Ciampa is All Elite! Lo Psycho Killer debutterà sul ring in un match titolato

Alla fine è successo quello che molti avevano pronosticato: Tommaso Ciampa ha lasciato la WWE e si è unito all’AEW. La sua debutto è arrivato in modo inaspettato, senza preavviso, sorprendendo tutti. La notte scorsa, lo Psycho Killer è salito sul ring per un match titolato, lasciando dietro di sé le voci di un possibile viaggio in Giappone. Un colpo di scena che apre nuove prospettive per il wrestler italiano.

Alla fine è successo quello che quasi tutti si aspettavano dopo l’addio di Tommaso Ciampa alla WWE. Lo Psycho Killer è approdato in AEW questa notte in un debutto che però è arrivato a sorpresa, sia come tempistica, sia perchè il suo arrivo nella federazione di Tony Khan sembrava difficile dopo i rumor della scorsa settimana che davano Ciampa direzione Giappone. Tutto smentito invece, con l’ex WWE pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in AEW. Una vecchia conoscenza. Questa notte Mark Briscoe ha sconfitto El Clon confermandosi campione TNT e subito dopo il match ha preso il microfono e ha indetto una Open Challenge per la prossima puntata di Collision, chiudendo però le porte agli uomini di Don Callis. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Tommaso Ciampa is All Elite! Lo Psycho Killer debutterà sul ring in un match titolato Approfondimenti su Tommaso Ciampa WWE: Tommaso Ciampa riparte da “Psycho Killer”, nuovo merch e futuro tutto da scrivere Tommaso Ciampa riparte dalla sua nuova linea di merchandising, includendo T-shirt e felpe ispirate a “Psycho Killer” e “Psycho Kid”. Jim Ross: Tommaso Ciampa alla AEW sarebbe la mossa più logica” Jim Ross ha commentato sulla possibile transizione di Tommaso Ciampa dalla WWE alla AEW, ritenendo questa mossa quella più logica per il futuro dell’ex campione NXT. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tommaso Ciampa Argomenti discussi: Jim Ross: Tommaso Ciampa alla AEW sarebbe la mossa più logica; Svelato il futuro di Tommaso Ciampa dopo l’addio alla WWE; Rivelata la prossima meta di Tommaso Ciampa dopo l’addio alla WWE; L’ex star della WWE Tommaso Ciampa fa il suo debutto in AEW. Jim Ross: Tommaso Ciampa alla AEW sarebbe la mossa più logicaAEW nel futuro di Tommaso Ciampa? Jim Ross crede che succederà. Nell'ultima puntata di Grilling JR, Jim Ross, membro della WWE Hall of Fame, ha espresso la sua opinione sulla possibilità che l'ex camp ... zonawrestling.net Ufficiale l’addio di Tommaso Ciampa alla WWETommaso Ciampa non è più una Superstar della WWE. Dopo lo spostamento nella sezione Alumni sul sito della federazione ... spaziowrestling.it Holy… Tommaso Ciampa has arrived in AEW - facebook.com facebook WWE: Tommaso Ciampa riparte da “Psycho Killer”, nuovo merch e futuro tutto da scrivere x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.