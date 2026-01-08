Ancora più traffico e meno parcheggi | i residenti contro la nuova piazza a Monza

I residenti del quartiere Triante a Monza esprimono preoccupazione per i lavori di realizzazione della nuova piazza Papa Giovanni XXIII, temendo un aumento del traffico e una riduzione dei parcheggi disponibili. La decisione ha suscitato un dibattito tra chi desidera migliorare gli spazi pubblici e chi si preoccupa delle conseguenze sulla mobilità quotidiana. Di seguito, analizziamo le principali criticità e le possibili soluzioni.

"Ancora più traffico e ancora meno parcheggi". Regna il malcontento fra diversi residenti del quartiere Triante a Monza, dove nei prossimi mesi inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova piazza Papa Giovanni XXIII. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

