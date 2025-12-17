Più partecipazione per una Milano più sicura al servizio dei cittadini

Milano si impegna a rafforzare la partecipazione cittadina per rendere la città più sicura e vivibile. L’obiettivo è creare un ambiente in cui ogni quartiere offra servizi efficienti, spazi di aggregazione e opportunità di incontro, garantendo a tutti i cittadini un luogo di casa, sicurezza e benessere.

Vivere bene nella propria città è sentirsi a casa nel proprio quartiere, un luogo dove, in sicurezza, ci si possa muovere agilmente, si possa trovare quello che occorre in servizi di prossimità efficienti e diversificati, dal commercio alla sanità, ci sia disponibilità di luoghi di aggregazione per i giovani e spazi comuni di ritrovo per gli anziani, per incontrarsi con gli amici e di gioco per i bambini. Perché il territorio sia accogliente e inclusivo, i luoghi di incontro collettivo sono fondamentali. Milano è una grande città e, con la sua cintura metropolitana, arriva a quasi quattro milioni di abitanti. Linkiesta.it

