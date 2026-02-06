Questa settimana, a Lido di Camaiore, si svolge una tappa importante della Tirreno-Adriatico. Per la quarta volta, gli juniores avranno la loro gara contro il tempo, subito dopo la cronometro inaugurale riservata agli élite. La corsa, organizzata dal Pedale Lucchese Poli e con il patrocinio del Comune di Camaiore, si tiene lunedì 9 marzo e coinvolge atleti di 17 e 18 anni provenienti da diverse regioni. Una novità che già suscita entusiasmo tra i giovani ciclisti e gli appassionati locali.

L’ufficialità è arrivata in questi giorni. Per la quarta volta in anteprima alla cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico a Lido di Camaiore lunedì 9 marzo ci sarà anche la gara contro il tempo riservata agli juniores (17-18 anni) ed organizzata dal Pedale Lucchese Poli con il patrocinio del Comune di Camaiore. Il percorso sarà naturalmente il medesimo di quello dei professionisti per complessivi undici chilometri e mezzo sul lungomare della Versilia con partenza da Lido di Camaiore e ritorno dopo il giro di boa che i concorrenti effettueranno nella zona di Fiumetto. La gara inizierà a metà mattinata (non è stata comunicata ancora l’ora esatta) e saranno ammessi alla gara non più di quaranta concorrenti (massimo due per ogni squadra). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: la tirreno-adriatico. Una crono da Lido anche per gli Juniores

Approfondimenti su Lido Camaiore

Lido di Camaiore ospiterà per la quarta volta una cronometro dedicata agli juniores.

La Tirreno-Adriatico 2026 prenderà il via il 9 marzo da Lido di Camaiore, concludendosi il 15 marzo a San Benedetto del Tronto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lido Camaiore

Argomenti discussi: Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo: ecco le wild-card e le 25 squadre partecipanti; Ciclismo: la Tirreno Adriatico 2026 attraversa il territorio di Marsciano; Lido di Camaiore è terra per cronometro: la Tirreno Adriatico 2026 comincia lì; Strade Bianche, Tirreno Adriatico e Milano Sanremo 2026, ecco le wild card.

Ciclismo, ci sarà una cronometro per juniores a Lido di CamaioreLido di Camaiore, 5 febbraio 2026 – L’ufficialità è arrivata in questi giorni. Per la quarta volta in anteprima alla cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico a Lido di Camaiore lunedì 9 marzo ci ... lanazione.it

Ciclismo, Ayuso vince la Tirreno-Adriatico. A Milan ultima tappaJuan Ayuso, favorito della vigilia, si è aggiundicato la Tirreno-Adriatico 2025. Lo spagnolo della Uae Team Emirates-XRG si era preso la maglia da leader sulla salita della penultima tappa, ieri, e ... tg24.sky.it

Ciclismo: la Tirreno Adriatico 2026 attraversa il #territorio di #Marsciano #CastiglionedellaValle #ciclismo #collepepe #corsainternazionale #tappa #TirrenoAdriatico #viabilità facebook

Ciclismo: Da Camaiore a San Benedetto, a marzo la 61/a Tirreno-Adriatico. La gara presentata oggi ad Ancona. Previste tappe con 4mila metri di dislivello. #ANSA x.com