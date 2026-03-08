Tirreno-Adriatico | blocchi totali a Cecina e Rosignano il 10 marzo

Il 10 marzo, a Cecina e Rosignano, ci saranno blocchi totali per la Tirreno-Adriatico 2026. La corsa ciclistica partirà da Camaiore il 9 marzo e si concluderà a San Benedetto del Tronto il 15 marzo, coinvolgendo la provincia di Livorno durante la sua settimana di gara. Le strade interessate saranno chiuse temporaneamente in quei giorni.

La Tirreno-Adriatico 2026 sta per ripopolare le strade della provincia di Livorno con una corsa che unisce due mari, partendo da Camaiore il 9 marzo e chiudendo a San Benedetto del Tronto il 15 marzo. Il passaggio cruciale per la nostra regione è fissato per martedì 10 marzo, quando i corridori attraverseranno Collesalvetti, Cecina e Rosignano Marittimo tra le 11:15 e le 14:00, bloccando completamente il traffico su tratti strategici come la SS 67 bis Arnaccio e la SR 206. Con Isaac Del Toro indicato come favorito principale, questa edizione promette uno spettacolo sportivo che si intreccia con la gestione complessa della viabilità locale. Il clima di domenica 8 marzo mostra condizioni miti con pioviggini, 14 gradi e vento leggero, ma la vera sfida risiede nell'organizzazione logistica dei giorni successivi. Castelnuovo di Val di Cecina ospita il passaggio della Tirreno Adriatico: modifiche alla viabilità per martedì 10 marzo. A informare la cittadinanza è il sindaco Alberto Ferrini, che sottolinea l'importanza dell'appuntamento per la promozione del territorio.