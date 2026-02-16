Isaac Del Toro si impone all' UAE Tour mentre Antonio Tiberi brilla in fuga

Nel deserto degli Emirati, una tappa chiave ha segnato l’apertura del UAE Tour 2026 con un’azione risoluta sul traguardo in salita verso Liwa Palace. L’emergente Isaac del Toro ha interpretato al meglio le condizioni meteo avverse, centrando la prima vittoria della corsa e indicando una stagione promettente per la formazione UAE Team Emirates XRG. La frazione, originariamente prevista per 144 chilometri, è stata abbreviata a 118 per le forti folate di vento che hanno imperversato nel deserto. La partenza da Madinat Zayed Majlis ha visto come unico fuggitivo lo svizzero Silvan Dillier (Alpecin Premier-Tech), partito subito ma riassorbito dal gruppo a 29 chilometri dall’arrivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Isaac Del Toro ha deciso di partire forte all'UAE Tour 2026, sorprendendo tutti con un attacco deciso che lo ha portato in testa alla corsa.

Isaac del Toro ha vinto la prima tappa dell’UAE Tour 2026, causando sorpresa tra gli appassionati.

Era uno dei corridori più attesi della vigilia e non ha deluso le aspettative. Sull'arrivo in pendenza di Liwa Palace, Isaac del Toro ha infatti firmato

Da lunedì 16 a domenica 22 febbraio si disputerà l'ottava edizione dell'UAE Tour, terzo appuntamento World Tour di questa stagione. Il miglior interprete nella storia della corsa è lo sloveno Tadej

Si prospetta una sfida stellare tra Remco Evenepoel e Isaac Del Toro all' #UAETour. Antonio Tiberi può puntare al podio, mentre Jonathan Milan guarda alle tappe.

Ultimo a staccarsi da @EvenepoelRemco alla Valenciana, come da @TamauPogi al @giroditalia. Antonio Tiberi si racconta: sensazioni, watt, rapporti e gestione del fuorigiri contro due fuoriclasse assoluti