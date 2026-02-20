The Voice Generations torna su Rai 1 con Antonella Clerici | ecco quando inizia

Il ritorno di The Voice Generations su Rai 1, condotto da Antonella Clerici, è ufficiale: inizia stasera. La trasmissione riunisce giovani e anziani in una gara canora, con le audizioni a occhi chiusi e momenti di vita familiare. La Clerici prepara un’edizione ricca di sorprese, coinvolgendo anche le famiglie dei partecipanti. La prima puntata propone performance emozionanti e storie di vita che si intrecciano sul palco. Gli spettatori potranno assistere a un mix di musica e emozioni autentiche. La sfida tra generazioni è pronta a partire.

The Voice Generations sfida le generazioni in prima serata tra Blind Audition e storie di famiglia Il panorama televisivo della. Il panorama televisivo della Rai si arricchisce di un nuovo capitolo dedicato al talento puro. Dopo i riscontri entusiasmanti ottenuti con la versione Kids, Rai 1 decide di raddoppiare la scommessa sulla musica di qualità. A partire dal prossimo 6 marzo, la prima serata del venerdì sarà affidata a The Voice Generations, l'atteso spin off che punta a unire il pubblico davanti al piccolo schermo attraverso il confronto tra età diverse. Al timone del programma non poteva che esserci Antonella Clerici, ormai madrina indiscussa del franchise in Italia, capace di coniugare empatia e gestione dei tempi televisivi tipici del grande show. The Voice Generations: dal 6 marzo 2026 su Rai1 il talent che unisce le generazioniThe Voice Generations debutta venerdì 6 marzo in prima serata su Rai1, portando sul palco un'inedita sfida tra famiglie, amici e colleghi di età diverse, uniti dalla stessa passione: la musica.