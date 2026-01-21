Trema la terra nel Frusinate scossa di terremoto di magnitudo 3.3 a Veroli | scuole chiuse

Nella serata di martedì 20 gennaio, il territorio di Veroli, nel Frusinate, è stato interessato da una scossa di terremoto di magnitudo 3.3. La terra ha tremato, provocando momenti di paura tra i residenti. In seguito all’evento, sono state disposte le chiusure delle scuole e si sono registrati testimonianze di cittadini che hanno sentito l’esplosione prima di scendere in strada.

"Abbiamo sentito un'esplosione e siamo scesi in strada", paura in Ciociaria per una scossa di terremoto a Veroli nella serata di martedì 20 gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.it Terremoto, a Veroli scuole chiuse per verifiche dopo la scossa di magnitudo 3.3A Veroli, le scuole sono rimaste chiuse mercoledì 21 gennaio in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 3. Leggi anche: Terremoto, trema la terra! Scossa di magnitudo 6 Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Trema la terra tra Forlì e Cesena: due brevi scosse ravvicinate. Gente in strada; Sciame sismico nel golfo di Policastro: trema la Provincia di Salerno; Trema la terra in Romagna, due forti scosse di terremoto in pochi minuti: tutti gli aggiornamenti in diretta; La terra trema, paura per il terremoto in Romagna: È l’Appennino che si muove. Trema la terra nel Frusinate, scossa di terremoto di magnitudo 3.3 a Veroli: scuole chiuseAbbiamo sentito un'esplosione e siamo scesi in strada, paura in Ciociaria per una scossa di terremoto a Veroli nella serata di martedì 20 ... fanpage.it La terra trema nel Golfo di Policastro. Magnitudo 2.7Nelle prime ore di questa mattina la Sala Sismica INGV di Roma ha registrato una scossa di terremoto nel Golfo di Policastro. Alle ore 6 e 33 la terra ha tremato ad una prodondità di 10 km. La scossa ... ondanews.it SISMA: trema ancora la terra sul messinese tirrenico (distretto tra Alcara li Fusi e Militello Rosmarino_ME). I terremoti più significativi di oggi 19.01.26 sono stati di ML 3.5, 3.7 e 3 4, con profondità tra 8-9km. Sala Sismica INGV-Roma - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.