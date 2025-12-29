Terremoto nella notte | epicentro a Sansepolcro nessun danno segnalato

Nella notte del 29 dicembre alle 03:45, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2 con epicentro a Sansepolcro. Al momento, non sono stati segnalati danni o feriti. L’evento sismico è stato di lieve entità e rientra nella normale attività sismica della zona. Restano in attesa eventuali aggiornamenti ufficiali sulle conseguenze dell’evento.

Nella notte, alle ore 03:45 di oggi 29 dicembre, l'INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro nel comune di Sansepolcro. L' ipocentro del sisma è stato localizzato a 9 chilometri di profondità. L'epicentro dista circa 21 km a nord-est di Arezzo, 58 km a nord-ovest di Perugia e 63 km a sud di Cesena. Non si registrano danni a persone o strutture e la scossa, data la bassa magnitudo, non è stata avvertita in modo significativo dalla popolazione. Nel corso della giornata di oggi, 29 dicembre, l'INGV ha rilevato altre tre scosse di magnitudo pari o superiore a 2.0: Ore 03:29 – Scossa di magnitudo 2.

