Terremoto in Irpinia scossa 2.8 con epicentro a Forino | domani 9 marzo scuole chiuse

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata questa mattina a Forino, in provincia di Avellino, con l’epicentro nel comune. In seguito all’evento sismico, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole del paese per 24 ore, a partire da domani 9 marzo. Nessun danno segnalato finora, e le verifiche sono in corso.

Scuole chiuse per 24 ore a Forino, in provincia di Avellino, dopo la scossa di terremoto di questa mattina da 2.8 di magnitudo in Irpinia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Scossa di terremoto in Irpinia nella serata: epicentro tra Laviano e ValvaUna lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, 1 febbraio 2026, nell’area al confine tra Salernitano e Irpinia. Leggi anche: Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: evacuati uffici e scuole Una selezione di notizie su Terremoto in Irpinia scossa 2 8 con.... Temi più discussi: Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.8 a Forino; Terremoto in Irpinia, scossa a Forino di magnitudo 2.8, nessun danno segnalato; Napoli, due scosse di terremoto ai Campi Flegrei; Trema la terra in Irpinia: scossa avvertita anche nel Salernitano. Terremoto in Irpinia, scossa 2.8 con epicentro a Forino: domani 9 marzo scuole chiuseScuole chiuse per 24 ore a Forino, in provincia di Avellino, dopo la scossa di terremoto di questa mattina da 2 ... fanpage.it Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.8 a ForinoIl sisma è stato avvertito da molti cittadini, che lo comunicano sui social, sia dell’Irpinia che della Valle dell’Irno (Salerno). Non vengono per ora segnalati danni ... tg24.sky.it Sono passati 15 anni dall’11 marzo 2011, quando un terremoto di magnitudo 9.0 generò il maremoto che investì la centrale nucleare di Fukushima. L'album “Fukushima, tsunami nucleare”, a cura di Tiziana Faraoni, è sul nuovo numero de L’Espresso - facebook.com facebook Sono passati 15 anni dall’11 marzo 2011, quando un terremoto di magnitudo 9.0 generò il maremoto che investì la centrale nucleare di Fukushima. L'album “Fukushima, tsunami nucleare”, a cura di Tiziana Faraoni, è sul nuovo numero de L’Espresso x.com