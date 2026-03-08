Terremoto in Irpinia scossa 2.8 con epicentro a Forino | domani 9 marzo scuole chiuse

Da fanpage.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata questa mattina a Forino, in provincia di Avellino, con l’epicentro nel comune. In seguito all’evento sismico, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole del paese per 24 ore, a partire da domani 9 marzo. Nessun danno segnalato finora, e le verifiche sono in corso.

