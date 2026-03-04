Terremoto oggi a Catania scossa di magnitudo 4.5 a Ragalna avvertita in tutta la Sicilia

Oggi a Catania si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 con epicentro a Ragalna, ai piedi dell’Etna. La scossa è stata percepita chiaramente in diverse zone della Sicilia e segnalata dall’Ingv. La terra ha tremato per alcuni secondi, causando apprensione tra i residenti della zona. Nessun dettaglio su eventuali danni o conseguenze immediate.

La forte scossa a Catania di oggi ha avuto magnitudo 4.5 secondo le stime dell'Ingv con epicentro ai piedi del'Etna ed è stata nettamente avvertita dalla popolazione in vari zone della Sicilia.