Questa mattina a Milano il presidente del CIO ha inaugurato un murale che celebra la tregua olimpica. L’opera è stata realizzata al Villaggio e rappresenta i valori di pace e dialogo che accompagnano ogni edizione dei Giochi. È un gesto simbolico che vuole ricordare l’importanza di unire le persone attraverso lo sport.

(LaPresse) Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale ha inaugurato a Milano un murale dedicato alla tregua olimpica, simbolo dei valori di pace e dialogo che accompagnano ogni edizione dei Giochi. Kirsty Coventry ha visitato il Villaggio Olimpico della città lombarda, dove ha incontrato e salutato gli atleti presenti. Insieme a Giovanni Malagò, presidente del comitato organizzatore di Milano Cortina 2026, ed Emma Tehro, presidente della Commissione Atleti del CIO, ha firmato il murale, al quale hanno partecipato anche diversi sportivi ospitati nel villaggio. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio e, come da tradizione olimpica, le Nazioni Unite e gli organizzatori hanno lanciato un appello per una tregua di sette settimane in tutti i conflitti in corso nel mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, il CIO inaugura il murale della tregua olimpica al Villaggio

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Milano Cortina 2026, Coventry: Siamo dove volevamo essere. Ice? Ciò che distrae dalle Olimpiadi è molto triste; Cerimonia di apertura, tutto quello che c'è da sapere: data, ora, biglietti; Olimpiadi 2026 Milano Cortina, Coventry (Cio): 'Organizzazione meravigliosa'.

Quando la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Orario, tv, programma, streamingVenerdì 6 febbraio andrà in scena la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di ... oasport.it

Milano Cortina 2026, Coventry: Siamo dove volevamo essere. Ice? Ciò che distrae dalle Olimpiadi è molto tristeLa presidente del Cio durante la conferenza stampa dell’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale a Milano: 'Le parole di Papa Leone sulla tregua olimpica? Sono molto grata al pontefice e f ... adnkronos.com

Nel giorno dell'inaugurazione delle olimpiadi invernali a Milano, la protesta interesserà non solo il capoluogo ligure ma molti scali italiani ed europei. Possibile anche un corteo facebook

MILANO CONTRO ICE A pochi giorni dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali, alle quali è stata annunciata la presenza delle squadracce razziste dell'ICE, migliaia di milanesi si sono raccolti in piazza XXV Aprile per contrastare questa inaccettabile decisi x.com